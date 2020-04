Mariah Carey (50) genießt die Ostertage mit ihren Kids! Obwohl die Popsängerin und ihr Ex Nick Cannon (39) inzwischen getrennte Wege gehen, sind die beiden durch ihre gemeinsamen Zwillinge noch immer stark verbunden. Moroccan und Monroe sind mittlerweile schon acht Jahre alt und der ganze Stolz ihrer Mutter. Via Social Media gibt die Musikerin regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und erfreut ihre Fans dabei auch mit süßen Updates der Twins – und die sind schon ziemlich groß geworden.

In ihrer Instagram-Story lässt die 50-Jährige ihre Fans an den familiären Osterfestlichkeiten teilhaben und postet dabei ein Bild von sich und ihren Kindern. Während Mama Mariah sich mit süßen, pinken Häschenohren in Feiertagsstimmung bringt, freuen sich die beiden Lockenköpfe total über ihre Osternester. Noch im Pyjama und mit kuscheligen Boots an den Füßen haben sie sich auf Eiersuche gemacht. Ein besonderes Highlight: Die kleinen Präsente hat der Osterhase auf der Dachterasse versteckt – traumhafte Aussicht auf die New Yorker Skyline inklusive.

Aber nicht nur im Netz erfreut die "Always Be My Baby"-Interpretin mit süßen Aufnahmen ihrer Sprösslinge. Auch auf der Bühne durften die beiden in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Auftritt hinlegen. Bei einem Konzert in London im vergangenen Mai waren die Zwillinge die Ehrengäste "on stage".

Instagram / mariahcarey Sängerin Mariah Carey mit ihren Kindern

Instagram / mariahcarey Mariah Carey

Papillon78 / MEGA Mariah Carey und ihre Zwillinge Monroe und Moroccan in London



