Bei diesem Anblick fällt es schwer zu entscheiden: Wer ist süßer – Orlando Bloom (43) oder die Tierchen, mit denen er posiert? Der Schauspieler macht in letzter Zeit tolle Schlagzeilen, denn er und seine Liebste Katy Perry (35) bekommen ein Baby! Momentan igeln sich die werdenden Eltern zu Hause ein und genießen das Osterfest offenbar in vollen Zügen. Aber auch an seine Fans dachte der gebürtige Brite und machte ihnen mit neuen Fotos eine Freude: Der 43-Jährige lichtete sich pünktlich zum Feiertag mit Küken ab!

Dass die beiden Bilder ein echter Herzchen-Magnet sind, stellte Orlando selbst in den Kommentaren auf Instagram unter dem Schnappschuss fest: Ein Küken-, ein Magnet- und ein gelbes Herz-Emoji sind dort zu finden. Auf dem Bild schaut der Fluch der Karibik-Star in die Kamera, während er drei winzige Küken knuddelt. Seine Fans schließen bei diesem Anblick sogar schon auf die Vater-Qualitäten des Beaus: "Du wirst der beste Papa aller Zeiten!", schwärmte einer von vielen begeisterten Usern.

Und auch Katy scheint in Festtagsstimmung zu sein: Die Sängerin postete ein Pic von sich im Häschenkostüm. Doch auch wenn im österlichen Liebesnest der beiden alles rund zu laufen scheint – eine Sache hat sich das Paar sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich wollten die beiden vor der Geburt ihrer Tochter heiraten, seit dem Valentinstag 2019 sind sie schon miteinander verlobt. Die Zeremonie und die dazugehörige Feier müssen nun allerdings wegen der aktuellen weltweiten Krisensituation verschoben werden.

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom im April 2020

Instagram / katyperry Katy Perry am Ostersonntag 2020

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere



