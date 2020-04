Erwarten Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) einen Jungen oder ein Mädchen? Die Sängerin verkündete Anfang März auf besonders süße Art und Weise ihre Schwangerschaft: In dem Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White" präsentierte sie sich in einem transparenten Kleid und mit rundem Babybauch! Die 35-Jährige kennt inzwischen auch schon das Geschlecht ihres Kindes – und verriet das nun sogar in einem neuen Post!

Katy veröffentlichte am Samstag ein lustiges Foto auf ihrem Instagram-Account, das eine süße Botschaft vermittelt: Darauf grinst Orlando freudestrahlend in die Kamera und das, obwohl sein gesamtes Gesicht mit einer rosafarbenen Creme eingeschmiert ist. Die Farbe der Masse steht aber offenbar für das Geschlecht des Babys, denn Katy schrieb zu dem Beitrag: "Es wird ein Mädchen!"

Über diese Nachricht freuten sich nicht nur die werdenden Eltern, auch Katys Freunde und Fans konnten ihre Begeisterung nicht zurückhalten: "Ja! Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für dich und Orlando! Ich kann es kaum abwarten, sie zu sehen!", kommentierte der befreundete Hair-Stylist Rick Henry.

Anzeige

Instagram / katyperry Orlando Bloom im April 2020

Anzeige

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

Anzeige

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom beim "MOCA Benefit 2019"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de