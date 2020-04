In der kommenden Folge von Die Höhle der Löwen könnte es einen Mega-Deal geben! Jede Woche wagen sich mutige Gründer in das TV-Format und stellen dort ihre innovativen Ideen vor. Wenn Frank Thelen (44) und Co. von einem Produkt angetan sind, müssen sie ihr Portemonnaie zücken und investieren – im Gegenzug bekommen sie Firmenanteile von den Gründern. Meist geht es dabei um Summen von 10.000 Euro bis maximal 150.000 Euro. Doch das dreiköpfige Gründerteam um das Start-up Sdui erhofft sich ein bisschen mehr...

Die drei Jungs wollen im besten Fall eine satte Million mit nach Hause nehmen! Das kündigte der Sender Vox jetzt in einer Pressemitteilung an. Doch was würden die Löwen dafür bekommen? 12,5 Prozent Anteile von Sdui – einer App, die die Kommunikation an Schulen erheblich verbessern soll. Mit dem Programm sollen sekundenschnell aktuelle Geschehnisse wie Stundenausfall oder Plan- und Raumänderungen von der Schulverwaltung versendet werden können. Auch die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern soll dadurch optimiert werden. Ob hier einer der Investoren anbeißen wird?

Es wäre tatsächlich nicht der erste Millionen-Deal in der "Die Höhle der Löwen"-Geschichte! Ralf Dümmel (53) und Carsten Maschmeyer (60) blätterten im Jahr 2018 für das Nahrungsergänzungsmittel Smartsleep von Schlafforscher Dr. Markus Dworak zusammen stolze 1,5 Millionen Euro hin. Und auch für den Aspira Clip, einen Mini-Inhalator, machten die Männer im selben Jahr gemeinsame Sache und investierten eine Million für 25 Prozent der Anteile.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Jan Micha Kroll, Timo Stosius und Daniel Zacharia von Sdui

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Actionpress/ Wenzel, Georg Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel im August 2018



