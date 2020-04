Gerade erst landete Netflix mit Liebe macht blind einen echten Erfolgshit. In dem Kuppel-Format verlieben und verloben sich Singles innerhalb weniger Tage, ohne sich vorher gesehen zu haben. Sie sprechen lediglich in Kabinen miteinander, die durch eine Wand getrennt sind. Ihren Partner bekommen sie somit erst nach dem Hochzeitsantrag zu Gesicht. Jetzt bringt der Streamingdienst eine weitere ungewöhnliche Reality-Show heraus.

Am 17. April ist "Finger weg!" online verfügbar. In der Serie kommen zehn junge, gut aussehende Singles aus aller Welt in einem exotischen Paradies zusammen. Dort sollen sie den Sommer ihres Lebens verbringen. Dabei gibt es nur einen Haken: Alle Kandidaten haben Bindungsprobleme und lassen sich normalerweise nur auf One-Night-Stands ein. Wenn sie aber die Siegprämie von 100.000 Dollar absahnen wollen, müssen sie für die komplette Dauer ihres Aufenthalts auf Körperlichkeiten verzichten.

Das bedeutet für die zehn flirtwilligen Teilnehmer: Kein Geknutsche, kein Petting und kein Sex – totale Abstinenz! Bei einem Fehltritt sinkt der Gewinn. In wie vielen Folgen sich die Zuschauer davon überzeugen können, ob alle die Finger voneinander lassen werden und wie genau das Preisgeld vergeben wird, verriet Netflix bislang nicht.

Netflix Poster zu "Liebe macht blind"

Netflix Die Dating-Kabinen in der Show "Liebe macht blind"

Netflix Carlton Morton und Diamond Jack bei "Liebe macht blind"



