Sie lässt nichts anbrennen! Seit ihrer Trennung von Reece Hawkins genießt Tammy Hembrow (25) das Dating-Leben in vollen Zügen. Der zweifachen Mutter wurden seither zwar so einige Techtelmechtel nachgesagt – ernster wurde es zuletzt aber nur mit Rapper Jahkoy Palmer. Kürzlich gab der Musiker allerdings bekannt, dass er und Tammy sich auseinandergelebt hätten und mittlerweile kein Paar mehr sind. Von Trauer ist bei der Australierin derzeit nichts zu spüren – sie hat schon wieder jemanden kennengelernt!

Das plauderte die Influencerin in einem neuen YouTube-Video aus: "Ich treffe mich mit jemandem. Ich weiß nicht so recht, was ich dazu noch sagen soll... [...] Er ist süß", gab die 25-Jährige preis. Noch befindet sich die junge Romanze aber wohl am Anfang, wie sie andeutete: "Wir werden sehen, was passiert und wir lassen uns einfach treiben", erzählte Tammy. Überstürzen wolle sie das Ganze auf keinen Fall.

In dem Netz-Beitrag sprach Tammy auch über ihren Verflossenen Jahkoy, gegen den sie allerdings ziemlich austeilte: "Es war nichts Ernstes. Wir haben nicht gut zueinander gepasst und er war niemand, den ich auf Dauer in meinem Leben und um meine Familie herum haben wollte", machte sie klar.

Instagram / jahkoy Jahkoy Palmer und Tammy Hembrow

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tanmy Hembrow und ihr Sohn Wolf



