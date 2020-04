Was ist der Grund für die Trennung von Tammy Hembrow (25) und Jahkoy Palmer? Kurz nach dem Liebes-Aus mit Reece Hawkins war die Fitness-Queen mit dem Rapper zusammen gekommen. Fans spekulierten einige Zeit sogar über eine mögliche Verlobung der beiden. Doch vergebens – das Pärchen geht seit März wieder getrennte Wege. Über das Ende ihrer Beziehung hielten sich beide bedeckt – bis jetzt. Jahkoy verriet, warum sie sich getrennt haben.

Auf seinem Instagram-Account stellte sich der 25-Jährige in einer Fragerunde seinen neugierigen Fans und klärte sie über die Trennung auf. "Wir haben uns auseinandergelebt", gab er zu. Die beiden hatten eine Fernbeziehung geführt, die einfach nicht funktionieren wollte. Während Tammy mit ihren beiden Kindern Wolf und Saskia in Australien lebt, führt der Musiker ein Leben in Kanada. Traurig darüber scheint Jahkoy dennoch nicht zu sein: "Ich bin glücklich. Wenn dir jemand wichtig ist, dann willst du, dass derjenige glücklich ist", erklärte er seiner Community.

Bereits im August gab es Gerüchte darüber, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Fans warfen Tammy vor, sie ziehe nur eine Show ab und sie sei nur wegen der Medien mit Jahkoy in einer Beziehung. Der Kanadier stellte damals allerdings klar: "Meine Freundin ist alles und noch mehr."

