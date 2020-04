In Bezug auf ihren Nachwuchs bringt Angelina Heger (28) ihre Follower aktuell nur zu gerne auf den neuesten Stand. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin befindet sich derzeit schon im Endspurt ihrer ersten Schwangerschaft und erfreut sich auf dem Weg zur Geburt an jeder neuen Erfahrung mit ihrem Sohnemann im Bäuchlein. Ob aus dem jungen Mann wohl ein Sportler wird? Zumindest macht er in Mama Angies Bauch derzeit mächtig Action!

In ihrer Instagram-Story erzählt die Verlobte von Sebastian Pannek (33), dass sie am Tag zuvor ein Video von ihrer Körpermitte für ihre Fans aufnehmen wollte. "Weil ich so stolz war, wie viel Bewegung in meinem Bauch ist und ich das so süß immer finde", erklärt Angelina. Sie habe am Vorabend im Bett gelegen und gedacht: "Boah, da geht es richtig ab, der Kleine macht richtig Rambazamba in meinem Bauch und macht da Breakdance."

In der Aufnahme sei allerdings gar nicht richtig rübergekommen, wie stark Baby Pannek wirklich strampelt. "Dazukommt natürlich, dass ich eine Vorderwandplazenta habe, sodass man die Bewegungen wohl nicht so krass sehen kann, sagt meine Ärztin", erläutert die werdende Mutter ihrer Community. Das Video von den Tritten ihres Sohnes kann man nun trotzdem im Netz bestaunen.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin



