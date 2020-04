Pünktlich zu Ostern postet Lilly Becker (43) ein überraschendes Video! Das niederländische Model lebt mit seinem Sohn Amadeus (10) seit einiger Zeit in London. Dort haben die beiden die Feiertage bei bestem Wetter in ihrem Garten genossen, doch offenbar waren sie dabei nicht nur zu zweit. Die 43-Jährige teilt jetzt ein Video in den sozialen Netzwerken und darin ist nicht nur sie, sondern auch Boris Becker (52) zu sehen!

Am Ostermontag drehte Lilly ein TikTok-Video in ihrer grünen Oase. In dem Filmchen ertönt der Spruch "Berühmte-Verwandte-Check". Das lässt sich die Beauty nicht zweimal sagen und filmt den nächsten Promi in ihrer Umgebung: Sie schwenkt mit der Kamera zu ihrer rechten Seite und da sitzt kein Geringerer als Boris, der sich einen Salat schmecken lässt! Zu dem Clip postet Lilly den Hashtag "Vater meines Kindes". Damit, den Tennisspieler an ihrem Gartentisch anzutreffen, dürften nur wenige gerechnet haben, denn im Mai 2018 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben.

Wie viele andere Promis hat Lilly offenbar großen Gefallen an TikTok gefunden. Neben dem Video mit Boris hatte sie bereits vor einigen Tagen einen lustigen Clip ins Netz gestellt, in dem sie sich mit ihrem Hund heimlich aus dem Haus schleicht. "Wenn man zum zwölften Mal mit dem Hund Gassi geht", kommentierte sie ihren Post ironisch.

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Boris Becker im April 2020

Anzeige

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im November 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de