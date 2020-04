Welcher Die Höhle der Löwen-Star ist eigentlich der attraktivste Geschäftspartner für die Gründer? Aktuell wagen sich wieder jede Woche mutige Tüftler mit ihren Innovationen in das beliebte TV-Format – in der Hoffnung, am Ende des Tages einen Löwen an ihrer Seite zu haben, der in ihr Unternehmen investiert und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch welcher der sieben Investoren ist der Favorit der Gründer?

Promiflash hat bei den bisherigen Kandidaten aus der aktuellen Staffel nachgefragt und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: So gut wie alle Gründer wollen Ralf Dümmel (53)! "Ich hatte hier eine ganz klare Vorstellung: Nicht, wer produkt- und firmenseitig eher passt. Sondern ich achte primär darauf, wer menschlich am besten passt. Daher hatte ich mich vorher selbst sehr stark mit Ralf Dümmel identifiziert", antwortete beispielsweise Capanova-Gründer Benjamin Koch auf die Frage nach seinem Wunschlöwen. "Für uns war das von Anfang klar – Ralf Dümmel! Er war an erster Stelle", betonten auch Dustin Weidenhiller und Gerhard Pletschacher von Gentlemonkeys. Die Gründer von Ropescout, Rostdelete, Caryyygum, Flexmed und Lazy Leaf nannten den Unternehmer ebenfalls als ihren Liebling.

Auch die "Die Höhle der Löwen"-Zuschauer lieben den Bad Segeberger heiß und innig. Warum? Seine Fans betonen immer wieder, wie sehr sie den 53-Jährigen für seine Leidenschaft und sein Feuer feiern. Ralf ist immer mit vollem Einsatz dabei – das gefällt offensichtlich auch potenziellen Geschäftspartnern.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der 4. Folge "Die Höhle der Löwen" im April 2020

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen"

