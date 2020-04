So herausfordernd ist "Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" wirklich! Auch Sommerhaus-Gewinnerin Elena Miras (27) stellt sich dem Sozialexperiment, das am 20. April startet. In dem Format werden drei TV-Bekanntheiten für 72 Stunden obdachlos und leben auf der Straße. Im Netz betonte die 27-Jährige bereits, dass "Prominent und obdachlos" härter sei als alles, was sie zuvor gemacht habe – somit sogar härter als das Dschungelcamp. Doch was war am schlimmsten für Elena?

Promiflash hat nach den Dreharbeiten bei der Partnerin von Mike Heiter nachgefragt. "Man hat einfach nichts. Man ist auf sich alleine gestellt", berichtete Elena. Im Dschungelcamp bekämen die Kandidaten immerhin noch Reis, Bohnen und mindestens einen Schlafsack. Aber drei Tage ohne eine Schlafmöglichkeit oder Unterkunft auszukommen, sei schwer für die Influencerin gewesen. Auch die Dauer des Experiments habe ihr sehr zu schaffen gemacht. Ihre größte Herausforderung bei "Prominent und obdachlos" sei "die Zeit, die man hat" gewesen. "Die Stunden vergehen sehr langsam", meinte die Mama der kleinen Aylen.

Aber warum hat Elena sich auf die Show eingelassen? "Ich habe es gewagt, da mitzumachen, um zu gucken, was das Ganze bedeutet", erklärte sie vergangene Woche in ihrer Instagram-Story. Seid ihr schon gespannt auf "Prominent und obdachlos"? Stimmt ab!

"Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour“ am 20. April ab 20:15 Uhr bei RTL2.

TVNOW Elena Miras an Tag 13 im Dschungelcamp

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras im April 2020



