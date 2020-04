Happy Birthday, Emma Watson: Die britische Schauspielerin feiert heute ihren 30. Geburtstag! In ihrem jungen Alter kann die gebürtige Französin (sie kam in Paris zur Welt) bereits auf eine tolle Karriere zurückblicken, die vor zehn Jahren begann: 2000 ergatterte sie die weibliche Hauptrolle in den Verfilmungen der Harry Potter-Bücher und verkörperte in acht Teilen die kluge und schlagfertige Zauberschülerin Hermine Granger. Dieser Part war jedoch erst der Anfang – Emma hat sich inzwischen zu einer festen Größe in Hollywood gemausert!

Mit einer ihrer ersten Rollen nach der Harry Potter-Reihe zeigte die frühere Hermine-Darstellerin, dass sie inzwischen erwachsen geworden war: In dem Streifen "The Bling Ring" von 2013 spielte Emma nämlich das Mitglied einer räuberischen Mädchenbande, die im Film die Schönen und Reichen bestehlen. Darüber hinaus stand sie bereits oft mit wahren Schauspielgrößen vor der Kamera: Unter anderem spielte sie in "Noah" an der Seite von Russell Crowe (56) und in "The Circle" agierte sie zusammen mit Tom Hanks (63). Ein weiteres Highlight ihrer Laufbahn: Für die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest, die 2017 in die Kinos kam, wurde sie als Belle engagiert und stellte gleichzeitig zum ersten Mal ihr Gesangstalent unter Beweis. Zuletzt war sie in der oscarprämierten Literaturverfilmung "Little Women" von Greta Gerwig (36) zu sehen.

Emma ist aber nicht nur als Schauspielerin aktiv! 2014 schloss sie an der Brown University einen Bachelor-Abschluss in englischer Literatur ab. Außerdem engagiert sich die 30-Jährige schon lange für Frauenrechte: Seit vier Jahren ist sie UN-Sonderbotschafterin, und 2016 gründete sie den feministischen Lesezirkel "Our Shared Shelf" (zu Deutsch: Unser gemeinsames Bücherregal).

Und wie sieht es privat bei dem Geburtstagskind aus? Nach einigen kurzen Beziehungen geht sie aktuell als glücklicher Single durchs Leben: "Ich würde es 'in einer Beziehung mit mir selbst' nennen", äußerte Emma sich im Gespräch mit der British Vogue zu ihrem Liebesleben, gab aber zu, dass es eine Weile gedauert hätte, diesen Punkt zu erreichen. "Ich habe nie so richtig an dieses 'Ich bin glücklicher Single'-Gequatsche geglaubt", sagte sie offen dazu. Auch mit dem Älterwerden habe sie kein Problem: "Warum macht jeder so eine große Sache aus dem 30.?"

