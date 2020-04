Im Hause Jonas wurde es bunt! Dass Musiker Joe Jonas (30) und seine Frau Sophie Turner (24) für jeden Spaß zu haben sind, dürfte ihren Fans längst bekannt sein: Das Pärchen postet nicht nur ständig Videos, in denen sie herumalbern – selbst in der Öffentlichkeit nehmen sich die beiden nicht allzu ernst. Dass die Schauspielerin und ihr Gatte über sich selbst lachen können, bewiesen sie jetzt mit ihrem neuesten Zeitvertreib!

In ihrer Instagram-Story postete die Game of Thrones-Darstellerin einige Aufnahmen ihres Partners – der allerdings nicht so wie immer aussah: "Er hat mir endlich erlaubt, ihm Make-up aufzulegen!", freute sich die Blondine. Und tatsächlich: Die Augen des "Sucker"-Interpreten wurden auf den Fotos mit pinkem Lidschatten hervorgehoben. Der Künstlerin selbst gefiel allerdings ein anderes Detail am besten: "Dieser Highlighter!", schwärmte die 24-Jährige.

Die beiden waren übrigens nicht das einzige Duo, das vor lauter Langweile zum Schminkpinsel griff: Auch Luca Cruz Comrie (8) durfte seiner Mama Hilary Duff (32) ein Makeover verpassen. Das Resultat der Beauty-Session des Achtjährigen fiel allerdings weniger präzise und noch farbenfroher als Sophies Look an ihrem Ehemann aus.

Instagram / https://www.instagram.com/sophiet/?hl=en Joe Jonas, Musiker

Instagram / sophiet Joe Jonas im April 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihr Sohn Luca

