Es gibt nichts, was sie ihren Kids abschlagen würde! Dass in US-Schauspielerin Hilary Duff (32) eine waschechte Vollblutmama steckt, dürfte ihren Followern mittlerweile bekannt sein. Schließlich teilt sie auf ihren Social-Media-Profilen ständig Aufnahmen von ihrem Söhnchen Luca Cruz Comrie (8) und der gemeinsamen Tochter Banks Violet Bair (1) mit Ehemann Matthew Koma. Nun hat die einstige Disney-Bekanntheit die Fans mit einem neuen Mama-Kind-Moment überrascht – und der ist ziemlich bunt!

In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin neue Clips mit ihrem Sohnemann und siehe da: Hilary und Luca gönnten sich einen Beauty-Tag! "Ich lasse meinen Achtjährigen mein Make-up machen", kündigte die Mutter gleich zu Beginn des Videos an. Mit jeder Minute wurde ihr Gesicht dank Lidschatten, Lippenstift und Co. immer farbenfroher! Wie sehr sich der junge Blondschopf bei der Schmink-Session Mühe gab, wurde auch deutlich, als er mittendrin sogar seinen Pinsel reinigte, um die Farben nicht zu vermischen.

"Ich mag es! Vor allem die linke Seite meiner Lippe", lautete Hilarys Meinung zu dem Resultat. Tatsächlich hatte es Klein-Luca mit der Lippenkontur etwas zu großzügig gemeint. Übrigens auch mit Hilarys Augenbrauen. Aber egal, schließlich strahlte das Duo während der Aktion bis über beide Ohren!

