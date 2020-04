Liam Hemsworth (30) hat sich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Dabei dürften die vergangenen zwei Jahre für den Hollywoodstar nicht leicht gewesen sein. Erst verliert er sein gemeinsames Haus mit Miley Cyrus (27) durch die Brände in Kalifornien, dann folgte ein Jahr später die Scheidung von seiner Frau. All das passierte, während er voll im Rampenlicht stand. Jetzt verriet der 30-Jährige, wie er mit dem öffentlichen Leben zurechtkommt und wieso es ihm mittlerweile wieder besser geht.

Gegenüber der Men's Health äußerte er nun, dass es ihn früher oft gestresst habe, immer von den Medien verfolgt zu werden. Besonders weil die meisten Dinge, die über ihn geschrieben würden, falsch seien. "Heutzutage möchte ich da aber gar nicht mehr so viel Energie reinstecken. Ich genieße lieber die Momente mit meiner Familie oder bei der Arbeit. Ich versuche, überall das Positive zu sehen", verriet der "Independence Day"-Darsteller.

Vor allem die vergangenen sechs Monate haben Liam positiv beeinflusst. Um sich ausgeglichen zu fühlen, setze er vor allem auf Sport und Gesundheit. "Ich versuche, die Dinge, die ich habe, wertzuschätzen und das anzustreben, was mich glücklich und zu einer besseren Person macht", erklärte er. Mit seiner neuen Freundin Gabriella Brooks dürfte das auf jeden Fall klappen.

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth, Dezember 2019

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth im August 2019

Backgrid Liam Hemsworth und Gabriella Brooks, Januar 2020



