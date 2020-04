Anne Wünsche (28) ist beunruhigt! Schon seit Wochen berichtet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin von seltsamen Beschwerden wie plötzlichem Herzrasen oder kleinen Stolperern. Um sicherzugehen, dass mit ihr alles in Ordnung ist, hat sich die Influencerin kürzlich in ärztliche Behandlung begeben und neben einem Langzeit-EKG auch ein großes Blutbild erstellen lassen. Obwohl sich dabei herausgestellt hat, dass mit ihrem Herz alles in Ordnung ist, gibt es dennoch Grund zur Sorge: Anne gehört zu einer Risikogruppe, die in der Regel häufig von Schlaganfällen oder Herzinfarkten betroffen ist.

"Ich hab einen wirklich viel zu hohen Cholesterinspiegel. Eigentlich würde der Arzt mir empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhören, das ist bei mir nicht der Fall", erklärt die zweifache Mutter in einem YouTube-Video. Auch ungesunde Ernährung sei bei ihr nicht der Grund für die erhöhten Werte. Die 28-Jährige habe das gefährliche Cholesterin-Problem offenbar von ihrer Mutter geerbt und müsse nun dauerhaft Medikamente einnehmen: "Ich stehe jetzt als Risikopatientin da. Das heißt, in den nächsten 30 Jahren habe ich die erhöhte Gefahr, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ich fange deshalb jetzt an, Medikamente zu nehmen. Ein Leben lang."

Auch wenn das Leiden durchaus ernst zu nehmen sei, macht sich bei Anne dennoch Erleichterung breit. Sie sei froh, dass mit ihrem Herzen alles okay ist. "Hätte auch schlimmer sein können", meint sie. Denn nun wisse sie Bescheid und könne mit den richtigen Medikamenten gegen ihre Beschwerden ankämpfen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche YouTuberin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2020



