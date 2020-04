Vanessa Neigert (27) schwelgt liebend gern in Erinnerungen. 2009 nahm die Schlagersängerin an der sechsten Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil – im zarten Alter von nur 16 Jahren. Die Teenagerin erreichte sogar die Mottoshows und performte etliche Schlagerklassiker wie zum Beispiel "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg (65). Inzwischen sind elf Jahre vergangen, doch Vanessa denkt noch immer oft an ihre Castingshow-Zeit zurück.

Gegenüber Promiflash verrät die gebürtige Italienerin: Auch heute schalte sie ein, wenn hierzulande Nachwuchstalente um den Titel singen. "Ich schaue es an, wenn ich Zeit habe." Die Auftritte im TV zu sehen, dürfte ihre Erinnerungen regelmäßig auffrischen. "Ich werde die Zeit bei DSDS nie vergessen und bin sehr dankbar, ein Teil von DSDS zu sein", beteuert Vanessa weiter.

Die heute 27-Jährige ging damals als Sechstplatzierte aus dem Wettbewerb hervor. Vanessa ist der Musik weiter treu geblieben: Die baldige Zweifach-Mama veröffentlichte unter anderem im vergangenen Jahr die Single "An meiner Seite".

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert im Dezember 2019

Getty Images Vanessa Neigert bei DSDS 2009

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert im Dezember 2019



