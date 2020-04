Wählte Daniela Katzenberger (33) die richtige Versöhnungstaktik? Seit mehr als zwei Jahren herrscht zwischen der Kultblondine und ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (27) Streit. Der Beginn der Fehde: Die Katze hatte im Frühjahr 2017 den Tod von Jennys Vater Andreas öffentlich gemacht, was die heute 27-Jährige sehr verletzt hatte. Jetzt wollte Daniela das Kriegsbeil endlich begraben. Deswegen stand sie plötzlich vor der Haustür ihrer kleinen Schwester – und so lief die Aussöhnung ab.

Bewaffnet mit Schokocroissants und Kakao stattete die Reality-Lady Jenny einen Überraschungsbesuch in deren Zuhause in Ludwigshafen ab – sie wollte sich mit ihrer Schwester vertragen. Ein Kamerateam für die Serie Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca war live mit dabei. Zunächst sah es so aus, als sei der Plan doch keine so gute Idee gewesen. "Der Moment, als sie die Tür aufgemacht hat und diesen Blick hatte, ich habe mir nur gedacht, das war die schlechteste Idee, hierherzukommen. Ich habe das so bereut", gab Dani offen zu. Jenny zeigte sich anfangs sprachlos.

Doch spätestens nachdem die Geschwister sich mit Insiderwitzen gegenseitig zum Lachen gebracht hatten, brach das Eis. Einer Versöhnung sollte nun nichts mehr im Wege stehen. "Meine Schwester ist wie ich, als würde ich mit mir selber lachen", schmunzelte Daniela. Jenny fand es mutig, dass die Wahl-Mallorquinerin einen Schritt auf sie zugegangen ist. "Das ist wie eine Last, die jetzt von mir abfällt, dass dieser böse Streit und dieses böse Blut jetzt einfach weg ist", zeigte sich die Pfälzerin erleichtert.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2020



