Zu welchem Topmodel gehört nur dieser sexy Body? Nicht nur auf dem Laufsteg sind Schönheiten wie Heidi Klum (46), Alessandra Ambrosio (39) und Co. echte Hingucker – auch auf ihren Social-Media-Kanälen werfen sie sich immer wieder in Schale und posieren für ihre Fans. Eine Beauty setzt ihre langen Beine nun ganz besonders heiß in Szene. Doch zu welchem Top-Star gehört die Mega-Sil­hou­et­te? Es ist...

Victoria's Secret-Engel Izabel Goulart (35). Den sexy Schnappschuss, auf dem sich die Dunkelhaarige in Unterwäsche und aufgeknüpftem Hemd zwischen den Kissen rekelt, postet die brasilianische Laufsteg-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Kanal. "Lazy afternoon", titelt die Dunkelhaarige zu dem Beitrag und begeistert damit ihre Fans. Die Community freut sich über das freizügige Posting und hinterlässt neben zahlreichen Komplimenten auch jede Menge Flammen-Emojis.

Mit sexy Posen begeistert Izabel aber nicht zum ersten Mal im Netz. Vor allem die gemeinsamen Pics mit ihrem Freund Kevin Trapp (29) kommen bei ihren Followern besonders gut an. Der deutsche Torhüter und seine Liebste teilten spektakuläre Eindrücke von ihren Yoga-Sessions am Strand. Vor traumhafter Kulisse hält die 35-Jährige die Balance auf dem Knie ihres Partners.

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Model Izabel Goulart

Anzeige

Instagram / kevintrapp Kevin Trapp und Izabel Goulart an Weihnachten 2018

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Kevin Trapp und Izabel Goulart an Weihnachten 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de