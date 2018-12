Was soll das denn sein? Das könnten sich die Fans von Kevin Trapp (28) und Izabel Goulart (34) fragen. Der deutsche Torhüter und das brasilianische Supermodel verbringen ihren Urlaub gerne sehr aktiv. Auf ihren Reisen wurde das seit diesem Sommer verlobte Paar schon mehrfach beim Sporteln abgelichtet. Doch was sich die beiden für ihre Weihnachtsgrüße einfallen ließen, übertraf so einiges: Kevin und Izabel legten eine waghalsige Hebefigur hin.

Auf Instagram teilte das Couple nun eine Aufnahme von sich am Strand einer Insel vor der Küste Brasiliens. Darauf sichert der 28-Jährige seine Liebste mit einem Arm, während die auf seinem Oberschenkel steht, ihr anderes Bein anwinkelt und genau wie der Torwart die freie Hand in Richtung Meer ausstreckt. "Wir wünschen euch frohe Weihnachten", betitelten sie den Schnappschuss, auf dem auch die rot-weißen Zipfelmützen nicht fehlen durften. Kein Wunder jedoch, dass dieses ambitionierte, sportliche Manöver gut ging. In Sachen "Halten" ist der Keeper der Frankfurter Eintracht schließlich einer der besten.

Etwas rätselhafter ist dagegen die Frage, wann die zwei Turteltauben den Bund der Ehe eingehen werden. Entgegen einiger Gerüchte ist das bisher noch nicht geschehen und einen offiziellen Termin gebe es auch noch nicht. Kevin stellte aber kürzlich klar, dass ihre Hochzeit nicht mehr lange dauern könnte.

Splash News Izabel Goulart und Kevin Trapp auf Mykonos

Getty Images Kevin Trapp, Torhüter

Tristan Fewings / Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart

