Warum scheiterte Jade Übach (26) so früh bei Big Brother? Anfang März zogen die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, Serkan Yavuz (27) und Menowin Fröhlich (32) als prominente Kandidaten in den TV-Container. Während die Männer bei Bewohnern und Publikum bestens ankamen, wurde Jade bei der ersten Nominierung direkt auf die Abschussliste gesetzt. Eine Woche später musste sie das "Big Brother"-Haus tatsächlich schon wieder verlassen – es hatten zu wenig Fans für die Blondine angerufen. Doch warum konnte Jade die Zuschauer nicht von sich überzeugen?

Natalie Stommel und Jade nahmen 2019 an Bachelor in Paradise teil – dem Flirtformat, in dem Serkan und Carina Spack (23) sich ineinander verliebten. Über Jades "Big Brother"-Präsenz kann Natalie nur mit dem Kopf schütteln. "Ich denke, sie hat von Anfang an einen Fehler gemacht und wollte an alte 'Bachelor in Paradise'-Geschichten anknüpfen", vermutete sie gegenüber Promiflash. Das sei an sich kein Problem, wäre Serkan Single, erklärte die Brünette. Dem ist bekannterweise jedoch nicht so und genau das bringt Carinas beste Freundin im Interview auf die Palme: "Da sie wusste, dass er eine Freundin hat, war das für mich ein absolutes No-Go!", betonte sie.

Hintergrund: Jade und Serkan küssten sich in der ersten "Bachelor in Paradise"-Episode. Danach schoss sie den einstigen Bachelorette-Teilnehmer jedoch ab. Stattdessen kam er dann Carina näher und ist heute glücklich mit ihr liiert. Beim Wiedersehen mit Serkan im "Big Brother"-Haus keimten bei Jade offenbar aber wieder Gefühle auf. "Er und ich haben eine Anziehungskraft. Ich weiß, dass von meiner Seite aus auf jeden Fall mehr ist, als von seiner Seite. Er ist echt eine Schwachstelle von mir", offenbarte das Tattoo-Girl in der Sendung.

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Die "Bachelor in Paradise"-Ladys mit Ex-Bachelor Paul Janke

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

Big Brother, Sat.1 Jade Übach und Vanessa bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de