War JayJay Jackpot kurz vor ihrem Tod völlig allein? Vor wenigen Tagen macht eine traurige Nachricht um die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse hieß, die Runde: Nachdem die Blondine offenbar schon einige Tage in einem Hospital behandelt worden war, starb sie in der Nacht zum vergangenen Dienstag aufgrund von Organversagen. Wegen der aktuellen Lage sind Besucher in Krankenhäusern zur Zeit eigentlich nicht erlaubt. Deshalb konnte ihre Familie erst sehr spät von JayJay Abschied nehmen.

In einem Gespräch mit RTL verrät Carlo Vista, der Manager des Webstars: "Ich glaube, am Sonntag oder Montag hatten die Ärzte freigegeben, dass die engste Familie vorbeikommen kann und JayJay noch mal sehen kann." Auch wenn die Verwandtschaft noch einmal zu ihr durfte, sei ihrem besten Freund Carlo der Abschied verwehrt geblieben.

In dem Interview erzählt der Manager: "Die Familie trauert selbstverständlich und muss erst mal mit diesem Verlust zurechtkommen." Der Schmerz sei für alle groß, dennoch sei der Verwandtschaft und auch Carlo klar, "dass es letztendlich für JayJay das Beste ist, was jetzt gerade passiert ist."

Facebook / eurejayjay JayJay Jackpot im Juli 2018

Facebook / eurejayjay JayJay Jackpot im Februar 2019

Facebook / https://www.facebook.com/pg/eurejayjay/photos/?ref=page_internal JayJay Jackpot im Mai 2018



