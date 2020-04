Könnte Macaulay Culkin (39) sein Konto mit nur einem kleinen Film-Job beachtlich füllen? Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in dem Kultfilm Kevin - Allein zu Haus weltberühmt. Seit vergangenem Sommer ist nun klar: Disney arbeitet an einem Remake des Streifens. Ob der 39-Jährige wieder ein Teil des Casts sein wird, ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Doch anscheinend ist den Produzenten ein Auftritt des Darstellers ein ordentliches Sümmchen wert!

Wie The Sun berichtet, wird Macaulay einen kurzen Gastauftritt in dem Reboot bekommen. "'Kevin - Allein zu Haus' ist ohne den Hauptdarsteller Macaulay nicht komplett. Die Disney-Chefs haben verzweifelt versucht, ihn mit an Bord zu holen und dafür haben sie tief in die Tasche gegriffen", weiß ein Insider. Rund 2,8 Millionen Euro haben sie angeblich für den US-Amerikaner hingeblättert. Von offizieller Seite wurde das allerdings noch nicht bestätigt.

Wer die Hauptrolle spielen wird, steht hingegen schon fest: der elfjährige Archie Yates. Allerdings wird der "JoJo Rabbit"-Darsteller nicht als Kevin McCallister, sondern als eine komplett neue Figur zu sehen sein. Auch die Handlung soll von der Originalversion abweichen.

Anzeige

RETNA PICTURES Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Macaulay Culkin

Anzeige

Getty Images Schauspieler Archie Yates



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de