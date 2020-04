Paris Jackson (22) hat eine neue Filmrolle an Land gezogen! Die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50) kommt ihrem Traum einer bedeutungsvollen Schauspielkarriere immer näher. Nach ihrem Mitwirken in "Gringo" und "Star" sowie einer Gastrolle in der dritten "Scream"-Staffel wird die 22-Jährige bald wieder in einer Filmproduktion zu sehen sein – und zwar als Sohn Gottes im Indiefilm "Habit"!

Wie unter anderem The Sun berichtet, wird Paris in dem Streifen an der Seite von Bella Thorne (22) mitspielen. Der ehemalige Disney-Star wird ein Mädchen mit einem Jesus-Fetisch verkörpern, das in einen brutalen Drogenhandel verwickelt wird. Um ihr Leben zu retten, tarnt sie sich als Nonne. Welchen Part Paris' Figur in der Geschichte übernimmt, ist noch ein Geheimnis. Möglicherweise könnte es sich dabei aber um eine Traumerscheinung handeln – das würde auch die weibliche Jesus-Darstellung erklären.

Neben Bella und Paris wird es noch ein weiteres bekanntes Gesicht in dem Streifen von Janell Shirtcliff geben: Auch Gavin Rossdale (54) wird eine Rolle übernehmen. Wann der Film in den Kinos anlaufen wird, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Getty Images Michael Jacksons Tochter Paris im März 2019

Getty Images Bella Thorne, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Gavin Rossdale in Los Angeles



