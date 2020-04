Die Familie ist endlich wieder vereint! Daniela Katzenberger (33) und Jenny Frankhauser (27) haben sich wieder versöhnt: Fast drei Jahre lang herrschte wegen eines Streits Funkstille zwischen den beiden Halbschwestern. Doch nach einer Aussprache, die am Mittwoch in der TV-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" gezeigt wurde, haben die beiden ihren Zoff nun offiziell beendet. Vor allem eine Person könnte deswegen nicht glücklicher sein: Ihre Mutter Iris Klein (52)! Im Netz ließ sie ihrer Freude über die Versöhnung ihrer Töchter nun freien Lauf!

"Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen", ließ die Dreifach-Mama ihre Community auf Instagram wissen. Dazu postete sie ein Familienbild, auf dem Dani und Jenny endlich wieder gemeinsam in die Kamera strahlen. Auch der restliche Clan ist auf dem Pic zu sehen: Neben Iris selbst und ihren Töchtern haben auch Iris' Mann Peter Klein, ihr Sohn Tobias, Schwiegersohn Lucas Cordalis (52) und Enkelin Sophia (4) auf der Treppe Platz genommen, um für den Family-Schnappschuss zu posieren.

Außerdem veröffentlichte Iris auch einen Screenshot aus der gestrigen Folge. Dieser zeigt die Szene, in der sich Daniela und Jennifer wieder versöhnen. "Endlich" schrieb die Löwen-Mutti zu dem Bild. Ihre Follower können die Erleichterung der 52-Jährigen nachvollziehen: "Das ist so toll, da blüht das Mama-Herz auf", schrieb zum Beispiel ein User in den Kommentaren.

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger mit ihrer Familie

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Dezember 2019

