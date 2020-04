Zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) soll der Haussegen endlich wieder gerade hängen. Seit fast drei Jahren berichteten die Medien stets aufs Neue über Zoff zwischen den Halbschwestern. Auslöser für die Misere soll gewesen sein, dass Dani den Tod von Jennys Papa im Netz öffentlich gemacht hatte. Versuche einer Aussprache zwischen den TV-Stars scheiterten in der Vergangenheit – bis jetzt, denn: Daniela und Jenny haben sich nun endlich vertragen!

Gegenüber Bild bestätigen die Influencerinnen die Versöhnung. Doch wie kam es so plötzlich dazu? Immerhin sah es in der TV-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" zuletzt noch nicht danach aus, als könnten Dani und Jenny das Kriegsbeil begraben. "Letztlich hat Costas Tod den Ausschlag gegeben, dass Jenny und ich uns wieder vertragen haben. Er hat immer zu mir gesagt: 'Wenn du erst mal so alt bist wie ich, hast du vielleicht nicht mehr so viele Chancen.' Und er hatte recht", gibt die Katze gegenüber der Zeitung zu – sie spricht hier über ihren verstorbenen Schwiegervater Costa Cordalis (✝75). Weshalb die Aussöhnung in der Sendung bisher noch nicht zu sehen war: Die Folgen waren bereits seit längerer Zeit abgedreht.

Und was sagt Jenny zu der Versöhnung? Zuerst sei sie wütend auf ihre Halbschwester gewesen, weil diese den Tod ihres Vaters öffentlich gemacht hatte. "Sie hat das bestimmt nicht böse gemeint, aber es hat mich verletzt. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Wut verflogen war und ich ihr verzeihen konnte", erklärt die Pfälzerin.

