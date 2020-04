Seit mittlerweile fünf Jahren gehen Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43) schon gemeinsam durchs Leben. Aktuell verbringen die beiden ziemlich viel Zeit miteinander. Kein Wunder, dass man da äußerst kreativ werden muss, um sich die Langeweile zu vertreiben. Blake ging es dabei vor wenigen Tagen an die Haare, die aufgrund der derzeitigen Situation ziemlich lang geworden waren. Also verpasste Gwen ihrem Freund prompt eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Frisur!

Das nennt man eindeutig blindes Vertrauen: Vor wenigen Tagen waren die beiden zu Gast im Livestream von Jimmy Fallons (45) beliebter Show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Während der Moderator den Country-Star vergnügt interviewte, versuchte sich die 50-Jährige an den Haaren ihres Liebsten. Sie griff zur Haarschneidemaschine – und zack, rasierte dem Musiker links und rechts die Haare ab. Das Ergebnis war ein ziemlich ulkiger Vokuhila!

Doch dem "Nobody But You"-Interpreten gefiel der neue Look wohl. Er forderte Gwen sogar auf, einen noch viel drastischeren Style daraus zu machen: "Kannst du mir bitte hier ein J und ein F für Jimmy Fallon rasieren?" Gesagt, getan. Doch das Endergebnis ließ dann doch etwas zu wünschen übrig. "Man sieht es nicht so, wegen meiner grauen Haare, sagt sie", erklärte er dem Talkshowmaster.

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammy Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de