Gwen Stefani (50) scheint ganz vernarrt in ihren Freund Blake Shelton (43) zu sein! Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (54) fand die Sängerin offenbar ihre wahre Liebe: Seit November 2015 geht Gwen mit Country-Star Blake durchs Leben. Zu den Grammy Awards erschien das Paar am vergangenen Sonntag gemeinsam auf dem roten Teppich – und dabei kam die "Hollaback Girl"-Interpretin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

"Es ist schwer zu glauben, dass ich wieder bei den Grammys bin. Nicht nur das, sondern mit Blake Shelton, meinem Lieblingsmenschen", verriet die Beauty gegenüber Fox News. Mit dem 43-Jährigen an ihrer Seite genießt Gwen die Zweisamkeit in vollen Zügen: "Er hat mein ganzes Leben gerettet. Er bringt mich zum Lachen und Lächeln, er ist einfach der Größte", schwärmte sie.

Auf die Frage, wann sie und Blake den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen würden und sie möglicherweise einen Ring geschenkt bekommt, hatte die Musikerin eine überraschende Antwort: "Es ist kein Platz, sieh dir das an!" So funkeln an Gwens bereits zahlreiche andere Schmuckstücke. Bis zu einer möglichen Verlobung scheinen sich die Fans der Turteltauben also noch etwas gedulden zu müssen. Für eine romantische Stimmung sorgte das Duo dennoch: Sie performten gemeinsam ihr neues Duett "Nobody But You".

Getty Images Gwen Stefani im Februar 2015

Getty Images Blake Shelton im April 2015

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im April 2019

