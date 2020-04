In der kommenden Episode brechen bei den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen alle Dämme! Schon seit zwölf Wochen ist die Top Ten der beliebten Castingshow für die Sendung auf Reisen. Fast drei Monate also, in denen die Mädels lediglich telefonischen Kontakt zu ihren Familien und Freunden haben durften. Klar, dass da die Nerven ohnehin schon blank liegen. Eine neue Aufgabe sorgt am Donnerstag endgültig dafür, dass die Nachwuchs-Models in einem Tränenmeer versinken.

Im Rahmen des wöchentlichen Elimination-Walks halten Heidi Klums (46) Mädchen jeweils eine Rede, wie ein ProSieben-Teaser zeigt. Als Leitfaden für den kleinen Vortrag sollen Fragen wie "Was liegt dir besonders am Herzen?" oder "Welche Botschaft möchtest du der Welt vermitteln?" dienen. Eine Aufgabe, die die Kandidatinnen reihenweise zum Weinen bringt. Nadine spricht beispielsweise über das Thema Stammzellenspende. "Weil ich selbst eine Stammzellenspende gemacht habe, meine Schwester ehemalige Krebspatientin ist und ich eine Freundin an Krebs verloren habe", erklärt die 20-Jährige.

Auch für Maribel ist die Situation extrem emotional. Auf Instagram verrät sie bereits: "Da ich einige Fragen bekommen habe, über was ich meine Rede am Donnerstag halten werde: Ich denke, die meisten können es natürlich erahnen." Im Jahr 2016 hatte die heute 18-Jährige ihre Eltern und ihre jüngere Schwester bei einem Autounfall verloren. Ob sie dieses Thema aufgreift, erfahren die Zuschauer am 16. April in der Sendung.

KAT / MEGA Heidi Klum am "Germany's next Topmodel"-Set der 15. Staffel

Instagram / nadine.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Nadine

Instagram / maribel_gntm2020_official Model Maribel Sancia Todt



