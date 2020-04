Wolfgang Bahro (59) ist der dienstälteste Darsteller bei GZSZ! Vor 28 Jahren stieg er in die beliebte Vorabendserie ein. Seine Figur des Jo Gerner war damals nur als Gastrolle geplant, doch wurde sie dann schnell zu einem dauerhaften Teil des Hauptcasts – und somit auch zur Paraderolle des Schauspielers. Hat er nach all den Jahren als intriganter und durchtriebener Jurist vielleicht selbst Eigenschaften des einstigen Serien-Bösewichts übernommen?

Im Interview mit RTL hat Wolfgang darauf eine klare Antwort: nein! Er habe durch die Zeit bei GZSZ zwar schauspielerisch viel dazu gelernt und sich auch weiterentwickelt. Er sei aber immer noch derselbe Mensch. Es sei für ihn nie ein Problem gewesen, die Rolle nach Drehschluss abzugeben. "Man schlüpft für eine Filmszene oder ein Theaterstück in eine Figur, erfüllt sie mit Leben, gibt ihr eine Existenz. Aber danach ist man wieder der Mensch, der man vorher war", betonte der 59-Jährige.

Im Gegensatz zu Wolfgangs eigener Persönlichkeit hat seine TV-Rolle nach all der Zeit einen Wandel durchgemacht. In den vergangenen Monaten mauserte sich der sonst so eiskalte Gerner zu einem echten Gutmenschen. Für den Darsteller ist das zwar definitiv eine schöne Abwechslung, allerdings gefalle ihm auch die durchtriebene und schlitzohrige Version der Rolle nach wie vor sehr gut, verrät er.

TVNOW / Rolf Baumgartner Katrin (Ulrike Frank) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro)

TVNOW – Wolfgang Wilde Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner Yvonne (Gisa Zach) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in einer Szene bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"



