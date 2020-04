Im Hause Beckham gibt es eigentlich einen tollen Grund zum Feiern! Am 17. April, also am heutigen Freitag, hat Designerin Victoria Beckham Geburtstag. Die Ex-Spice Girls-Sängerin darf 46 Kerzen auf ihrer Torte auspusten. In diesem Jahr muss sie dies allerdings ohne ihre komplette Verwandschaft tun – denn aufgrund der aktuellen Gesundheitslage herrscht noch immer strengstes Kontaktverbot und die Beckhams halten sich brav daran. Auch wenn Vic ihrem Ehrentag deshalb zwiespältig gegenübersteht, zeigt sie sich dennoch glücklich.

Auf ihrem Instagram-Account hat sich die Frau von Ex-Fußballer David Beckham (44) am späten Vormittag ihres Ehrentags sogar selbst gemeldet: "Es ist mein Geburtstag. Vermutlich ein etwas merkwürdigerer Geburtstag als sonst. Aber ich bin so dankbar, mit David, Cruz (15), Romeo (17) und Harper Seven (8) in Sicherheit und gesund zu sein, während ich Brooklyn (21) und meine restliche Familie vermisse", zeigte sich die Mode-Ikone mit gemischten Gefühlen. Unterkriegen lässt sie sich aber nicht, sondern begibt sich auf eine Radtour mit ihren Liebsten. Für den Abend sei außerdem Musik und Tanz zu Hause anvisiert.

Ihre positive Einstellung dürfte auch das dazugehörige Video unterstreichen. Der Clip zeigt viele verschiedene Fotos aus der Kindheit der Britin. Ob im Bikini, beim Fotografen oder beim Spielen – die einstige Popsängerin bewies schon als junger Wonneproppen, dass eine echte Frohnatur in ihr steckt.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Brooklyn, Curz und Harper Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham als Baby

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham als Kind



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de