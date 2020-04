Victoria Beckham (46) feiert ihren Geburtstag mit ihren Fans – und zwar virtuell. Die ehemalige Spice Girls-Sängerin wird heute 46 Jahre alt. Normalerweise wäre das im Hause Beckham Anlass für eine große, luxuriöse Party. Aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise ist das zurzeit allerdings nicht wie gewohnt möglich. Daher hat sich das Geburtstagskind einfach etwas anderes überlegt: Victoria feiert ihre Geburtstagsparty über Social Media mit ihren Followern.

Auf Instagram teilte die Designerin jetzt ein Bild, das sie in einem Haufen riesiger Luftballons zeigt. Dazu schrieb sie: "DJ Fat Tony hat mir das beste Geburtstagsgeschenk gemacht. Eine Playlist mit all meinen Lieblingssongs, die ich mit allen teilen kann." Heute Abend wird der DJ diese Songliste live auf Victorias Kanal präsentieren – und die Vierfachmama hofft, ihre Fans damit ordentlich in Feierlaune zu bringen. "Dreht die Musik auf und tanzt in eurem Wohnzimmer/eurer Küche/eurem Schlafzimmer", forderte sie ihre Follower auf.

Auf Geschenke möchte Victoria in diesem Jahr übrigens verzichten. Stattdessen wünschte sie sich von ihren Freunden und ihrer Familie Spenden für eine wohltätige Organisation, die sich für Kinder in Not einsetzt. Was haltet ihr von Victorias virtueller Geburtstagsparty? Stimmt ab!

Getty Images David und Victoria Beckham

Getty Images DJ Fat Tony bei der Victoria Beckham x YouTube Fashion & Beauty After Party

Getty Images Victoria Beckham auf der London Fashion Week, 2019

