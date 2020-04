Der Bauch wächst und wächst, und Angelina Heger (28) lässt ihre Community daran teilhaben. Seitdem bekannt ist, dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin schwanger ist, versorgt sie die Fans mit regelmäßigen Updates. Heiß begehrt bei den Followern sind vor allem Schnappschüsse ihres wachsenden Babybauchs – und das lässt sich die werdende Mutter nicht zweimal sagen. Schon in den vergangenen Tagen teilte sie zahlreiche Pics, doch nun folgt mal ein Foto aus einer ganz anderen Perspektive.

Viele Schwangere kennen das Problem: Irgendwann kann man seine Füße wegen des Bauchs nicht mehr sehen. Doch obwohl Angelina bereits im achten Monat ist, ist bei ihr weiterhin alles im grünen Bereich. "Noch habe ich alles im Blick", schreibt sie nun zu einem Bild in ihrer Instagram-Story, das beweist, dass ihre Kugel noch gar nicht so riesig ist. Kurz darauf postet sie einen Clip, auf dem sie ihre Körpermitte von der Seite präsentiert. "So ist übrigens der aktuelle Sand, aber ihr seht es ja eigentlich öfter mal. Mein Muckel macht sich Platz", hält sie fest und streichelt dabei über ihr Bäuchlein.

Bereits vor wenigen Tagen kommen die Fans gar nicht aus dem Staunen heraus. Der Grund: Angelinas Körper, der trotz Schwangerschaft immer noch extrem fit, schlank und durchtrainiert ist. Aber auch eigentlich kein Wunder, denn die disziplinierte 28-Jährige war bis vor Kurzem noch fleißig am Sporteln.

