Jetzt sieht man Tanja Tischewitsch (30) mal von einer ganz anderen Seite! Die Ex-DSDS-Kandidatin zeigt sich sowohl bei TV-Auftritten als auch in den sozialen Netzwerken meistens sehr sexy. Nicht selten postet sie Fotos, auf denen sie lasziv und mit tief dekolletierter Kleidung vor der Kamera posiert. Jetzt meldet sich Tanja aber mal nicht mit einem heißen, sondern mit einem besonders süßen Bild im Netz: Darauf ist sie mit ihrem kleinen Sohn zu sehen!

Am Donnerstag verzückte die Reality-TV-Beauty ihre Instagram-Follower mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem sie und ihr kleiner Spross freudestrahlend in die Kamera grinsen. Zu dem Foto kommentierte die Brünette: "Vor vier Jahren habe ich Ben bekommen. Es kommt mir vor wie gestern." Sie sei gespannt, wohin die Reise mit ihrem Nachwuchs noch gehe und könnte bisher offenbar kaum zufriedener sein: "Ich liebe ihn so sehr", erklärte die stolze Mama in dem Beitrag.

Den niedlichen Post konnten auch Tanjas Fans nicht unkommentiert lassen: "Sehr schönes Foto von euch beiden. Aber bei der hübschen Mama ist es nicht verwunderlich, dass der Sohnemann auch gut aussieht", schrieb ein User. Ein anderer war derselben Meinung: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!"

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch im Februar 2020

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch im April 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de