Knack-Po-Grüße von Tanja Tischewitsch (28)! Die Reality-TV-Beauty machte in letzter Zeit hauptsächlich durch ihren Auftritt in der After-Dschungel-Show "Die Stunde danach" von sich reden. Ansonsten war es um die Mutter eines Jungen eher ruhig – bis jetzt! Denn die Halb-Ukrainierin meldet sich mit einem extrem heißen Social-Media-Auftritt zurück. Und bei diesem anzüglichen Foto der Brünetten stockt ihren Fans regelrecht der Atem!

Denn die 28-Jährige präsentiert aktuell gekonnt ihre pralle Kehrseite auf Instagram! Auf dem Schnappschuss verpackt Tanja ihren Hintern in einen schwarzen knappen Body – und streckt ihr hottes Gesäß dabei kunstvoll in die Kamera. Besonders ihre Follower sind fasziniert vom feurigen Anblick der Ex-DSDS-Kandidatin. Sie kommentieren begeistert: "Ich bin hin und weg von deinem umwerfenden Körper" oder "Geiles Bild! Du siehst toll aus".

Tanja strahlt mit viel Selbstbewusstsein vor der Linse – doch dieses musste die Promi-Dame erst wiedererlangen! Nach der Geburt ihres Söhnchens Ben im März 2016 fühlte sich die Grinsebacke nämlich nicht mehr wohl in ihrem Körper. Deswegen unterzog sie sich auch einem "Mommy-Makeover" – und legte sich wegen ihrer angeblichen Speckrollen in der Achselhöhle und am Bauch unters Messer.

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch, TV-Star

Anzeige

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch mit Söhnchen Ben

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de