Prinz William (37) geht seinen Pflichten als Mitglied der britischen Königsfamilie weiterhin nach! Aufgrund der aktuellen Situation dürfte der Terminkalender des Herzogs von Cambridge allerdings deutlich leerer aussehen: Einige Veranstaltungen wurden verschoben oder ganz abgesagt. Die Einweihung der zweiten, temporären Einrichtung zur Behandlung von Infizierten mit dem momentan grassierenden Virus, ließ sich der Royal allerdings nicht nehmen: William eröffnete das Krankenhaus mit einer Videobotschaft an das Personal!

"Ich freue mich sehr, heute mit ihnen allen zusammen zu sein, zumindest im digitalen Sinne", verkündete William am vergangenen Donnerstag per Live-Video von zu Hause aus. Wie Mirror berichtete, habe der 37-Jährige in seiner Rede die vergangenen Wochen der Bauzeit nochmals Revue passieren lassen. Nun fühle er sich geehrt, das fertige Bauprojekt offiziell einweihen zu dürfen. "Sie alle verdienen unseren großen Dank und sollten sehr stolz auf das sein, was sie in so kurzer Zeit erreicht haben", dankte der Familienvater allen Beteiligten.

Die neue Unterkunft in Birmingham soll erkrankte Patienten aus den umliegenden 23 Krankenhäusern des Landes aufnehmen, sofern dort kein Platz mehr vorhanden ist. Die Klinik besteht deshalb vorerst nur als Übergangslösung und verfügt bis zu 4000 Betten, mit den in der Krise notwendigen Beatmungsgeräten.

Getty Images Prinz William im März 2020

Getty Images Prinz William, Mitglied der britischen Königsfamilie

Getty Images Prinz William per Videobotschaft, April 2020



