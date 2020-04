Dieses Mal wird das Osterfest bei der britischen Königsfamilie etwas anders ablaufen als üblich. Normalerweise besucht Queen Elizabeth II. (93) am Gründonnerstag einen Gottesdienst. Dabei wird sie immer wieder von Familienmitgliedern begleitet. Auch der Ostersonntag wird traditionell gemeinsam verbracht – und beginnt für die Familie Windsor ebenfalls mit einem Kirchgang. In diesem Jahr muss das allerdings ausfallen. So verbringen die britischen Royals Ostern stattdessen!

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise konnte die traditionelle Gründonnerstagsmesse nicht stattfinden. Auch am Ostersonntag darf die Queen weder zur Kirche gehen, noch Besuch von ihren Liebsten bekommen. Die 93-Jährige und ihr Mann Prinz Philip (98) feiern das christliche Fest stattdessen zu zweit auf Schloss Windsor. Auch der Rest der Familie hat sich in Selbstisolation auf ihre jeweiligen Landsitze begeben.

Prinz William (37), Herzogin Kate (38) und ihre Kinder Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) gehen zum Beispiel auf ihrem Anwesen Anmer Hall in Norfolk auf Ostereiersuche. Kate und William haben bereits verraten, dass eines dabei nicht fehlen darf: Eine Menge Schokolade!

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie und Queen Elizabeth in der St. George's Kapelle am Gründonnerstag 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf dem Weg zur Westminster Abbey



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de