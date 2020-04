Prinz William (37) ist wegen seiner Großeltern beunruhigt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise leben auch die britischen Royals in Isolation. William, Charles (71) und Co. haben sich alle auf ihre jeweiligen Landsitze zurückgezogen. Öffentliche Termine nehmen sie zurzeit nur noch über Videobotschaften oder Webcams wahr. Auch Queen Elizabeth II. (93) und ihr Mann Prinz Philip (98) befinden sich in Quarantäne – aufgrund ihres hohen Alters hat William aber trotzdem Angst, sie könnten an Covid-19 erkranken.

Das verriet der 37-Jährige jetzt in einem BBC News-Interview: "Natürlich denke ich voller Sorge an meine Großeltern, in dem Alter, in dem sie sind." Mit ihren 93 und 98 Jahren gehören die Monarchin und ihr Mann zur Risikogruppe. Eine Ansteckung könnte für die beiden fatale Folgen haben. "Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass sie isoliert und geschützt sind", versicherte William.

Sein Vater, Prinz Charles, hat die Erkrankung bereits überstanden. Die Diagnose war für William zunächst ein kleiner Schock. "Ich muss zugeben, dass ich anfangs recht besorgt war. Er passt in das Profil, in dem Alter, in dem er ist, ist das ziemlich riskant", erklärte er. Der 71-Jährige hatte allerdings Glück und litt nur unter leichten Symptomen.

