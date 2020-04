Dieter Bohlen (66) plaudert aus dem Nähkästchen. Seit 2006 ist der Pop-Titan glücklich mit seiner Freundin Carina Walz liiert, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Nesthäkchen Amelie und Maximilian. Aufgrund der aktuellen Lage verbringt die Familie gerade viel Zeit zu Hause in Tötensen. Obwohl Dieter nur ungern intime Details aus seinem Privatleben preisgibt, verrät er jetzt seinen Fans: So sieht gerade ihr Familienalltag aus!

"Wir hocken 24 Stunden aufeinander. Wenn ich ehrlich bin, hat es Carina gerade am schlechtesten getroffen, sie muss ja das Haus sauber machen", witzelte der DSDS-Juror in einem RTL-Interview gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (56). Trotzdem bleibe aber nicht alles an seiner Liebsten hängen, so Dieter. Er selbst und die Kinder würden sie im Haushalt tatkräftig unterstützen. Deshalb habe der Musiker sogar den Kochlöffel geschwungen und für alle eine Portion Spaghetti gezaubert. Damit es seinen Kids auch schmeckt, habe er eine kleine Geheimzutat in petto: "Ich gebe da ein bisschen Schlagsahne dazu und dafür dann weniger Butter", erklärte Dieter.

Auch vor dem Schulunterricht im eigenen Wohnzimmer schreckt der "Brother Louie"-Interpret nicht zurück. Die verschiedenen Fächer seien unter ihm und seiner Freundin aufgeteilt: "Ich mache Sport mit den Kindern und Carina kümmert sich um Mathe, Deutsch und Kunst. Ach, und Musik mache ich natürlich auch."

