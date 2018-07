Seit Dieter Bohlen (64) Instagram für sich entdeckt hat, kommt er aus dem Posten kaum heraus. Mehrmals täglich gewährt der Erfolgsproduzent seinen Followern Einblick in sein Privatleben, nimmt sie mit in den Urlaub und zeigt hin und wieder auch seine hübsche Freundin Carina Walz. Seit über zehn Jahren sind die beiden ein Liebespaar – und der Poptitan noch verliebt wie am ersten Tag. Wie verliebt, macht er jetzt mit einem romantischen Beitrag an seine Liebste deutlich.

Immer mal wieder taucht die schöne Brünette auf Dieters Instagram-Account auf. Am vergangenen Wochenende teilte der DSDS-Juror ein süßes Pärchen-Selfie, welches er auch nicht unkommentiert ließ. "Schön, wenn man sich gefunden hat", lautet die Bildunterschrift. Abgeschlossen wurde der Post mit einem Herz-Icon und den Hashtags #Liebe, #Glückliche Zeit und #SchatzWochenende. Keine Frage: Hier flattern auch nach zwölf Jahren Beziehung jede Menge Schmetterlinge.

Seit Herbst 2006 sind der Polohemden-Fan und die gelernte Hotelfachfrau offiziell ein Paar. Die beiden haben zwei Kinder: 2011 kam ihre gemeinsame Tochter Amelie zur Welt und zwei Jahre später ihr Sohn Maximilian. Aus früheren Beziehungen hat der Modern Talking-Star noch vier weitere Kinder.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen in Spanien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de