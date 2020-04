Neuer Royal-Beef? Prinzessin Anne (69) ist offenbar gerade nicht gut auf Prinz Harry (35) und

Herzogin Meghan (38) zu sprechen. Die 69-Jährige ist dafür bekannt, mit ihrer Meinung nicht unbedingt hinterm Berg zu halten. Ganz im Gegenteil: Sie kritisiert gerne – und das nicht immer taktvoll. Das Ziel ihrer aktuellen Lästerattacke ist nun die jüngere Generation der britischen Königsfamilie. Mit deren Verhalten ist Anne anscheinend alles andere als zufrieden.

"Ich glaube nicht, dass die jüngeren Royals überhaupt verstehen, was ich in der Vergangenheit getan habe", erklärte die Tochter der Queen gegenüber Vanity Fair. Mit diesem aktuellen Statement der Prinzessin könnte der Streit im britischen Königshaus wieder Fahrt aufnehmen. Obwohl sie niemanden direkt angesprochen hat, könnte man meinen, sie bezieht sich auf Prinz Harry und Herzogin Meghan. Die beiden haben sich bewusst gegen ihre royalen Pflichten entschieden und widmeten sich lieber ihrem Privatleben. Für Anne sind die altbewährten Traditionen sehr wichtig, deshalb sorge sie sich besonders darum, dass diese in Vergessenheit geraten.

Von neuen Ansätzen im Buckingham-Palast hält sie wenig: "Bitte erfinden Sie das Rad nicht neu." Laut der britischen Prinzessin müsse man "zu den Grundlagen zurückkehren", denn einige Dinge würden einfach nicht funktionieren.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2020

Getty Images Prinzessin Anne

Getty Images Prinzessin Anne in Sandringham



