Beide Frauen stehen schon seit vielen Jahren im Rampenlicht, arbeiten in ihrem jeweiligen Bereich sehr erfolgreich und sind mehrfache Mütter. Aber weder Victoria Beckham (46), noch Jennifer Garner (48) sieht man ihr Alter an. Am 17. April darf man sich jetzt für die Promi-Damen freuen: Victoria und Jennifer haben heute Geburtstag. Kaum zu glauben: Beide gehen schon auf die 50 zu.

Dass die Power-Frauen nicht nur ewig jung sind, sondern auch an ihre Mitmenschen denken, zeigt Victoria mit einer besonderen Geste. Mit einem Post auf Instagram verkündet Victoria ihren Wunsch zum 46. Geburtstag: "Anstelle von Geschenken habe ich meine Freunde und Familie dieses Jahr darum gebeten, an 'The Children's Society' zu spenden." Diese Wohltätigkeitsorganisation setzt sich für bedürftige Kinder in Großbritannien ein. Außerdem haben die Fans der Modedesignerin sogar die Möglichkeit, mit ihr zu feiern, denn sie gibt bekannt, dass ein DJ an ihrem Geburtstag ein Live-Video auf ihrem Profil zeigen werde. "Dreht die Musik auf und tanzt in eurem Wohnzimmer, eurer Küche oder eurem Schlafzimmer", animiert sie ihre Follower.

Auch Jennifer Garner darf sich gratulieren lassen: Sie wird heute 48 Jahre alt. Die amerikanische Schauspielerin kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Sie stand für etliche Filme vor der Kamera und wurde mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 2018 bekam sie sogar ihren eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood.

