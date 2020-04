Wer gibt denn hier schon wie ein ganz Großer Vollgas? Stars und Sternchen begeistern ihre Fans immer mal wieder mit Throwback-Pics. Vor allem in den vergangenen Tagen häufen sich die nostalgischen Schnappschüsse auf Social Media. So hatte Heidi Klum (46) erst kürzlich ein knuffiges Bild anlässlich der Osterfeiertage gepostet. Und auch dieser sportliche Racker begeistert nun das Netz – doch wer ist es?

Unter dem großen Motorradhelm versteckt sich kein anderer als Ralf Schumacher (44). Der ehemalige Profi-Rennfahrer hat wohl schon in jungen Jahren seine Vorliebe für schnelle Maschinen entdeckt. "Das waren noch Zeiten, meine Harley und ich. Was man so alles findet ...", schreibt der 44-Jährige zu seinem Instagram-Beitrag. Seine Follower sind von dem kleinen Fratz auf dem Foto begeistert und klicken fleißig auf den Like-Button.

Auf einigen alten Aufnahmen sind die VIPs schnell entlarvt, doch manchmal ist bei den Fans Rätseln angesagt. Auch bei dem Schwarz-Weiß-Foto eines kleinen Mädchens kamen vermutlich nur wenige dahinter, wer es wirklich ist. Tatsächlich hatte Natascha Ochsenknecht (55) ihren Fans mit dem goldigen Bild einen kleinen Einblick in ihre Kindheit gegeben.

Getty Images Ralf Schumacher, 2019

ActionPress/Bratic,Hasan Ralf Schumacher in Budapest 2019

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht als Kind



