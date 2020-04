Was für eine Hammer-Show! Am Freitagabend durften die acht verbliebenen Promis bei Let's Dance wieder ihr Tanzbein schwingen. Doch in der heutigen Folge kam eine Schwierigkeit hinzu: Neben dem Solo-Tanz mussten die Stars um Tijan Njie (28), Ilka Bessin (48) und Laura Müller (19) noch eine Teamtanz-Choreografie der Jury lernen. Die Teams von den Juroren Joachim Llambi (55), Jorge Gonzalez (52) und Motsi Mabuse (39) schlugen sich grandios – doch welcher Tanz hat euch am meisten überzeugt?

Nachdem Joachims Schützlinge Laura, Lili Paul-Roncalli (21) und Martin Klempnow (46) zu den Songs "Un Amor", "A Mi Manera" und "My Way" von Gipsy Kings und André Rieu einen Paso-Doble-Mix tanzten, fanden Motsi und Jorge größtenteils lobende Worte. "Ich muss sagen, ich finde den Titel großartig. Aber auch nicht einfach, weil er ziemlich langsam war", merkte die 39-Jährige lobend an. Aber auch Jorges Schützlinge Tijan, Loiza Lamers (25) und Ilka konnten mit einer Hammer-Performance überzeugen. "Das, was im Gesamten war, war eine gute Wahl", resümierte der Ur-Juror.

Zu guter Letzt durfte Motsi ihr Team aufs Tanzparkett schicken und überraschte mit voller Männer-Power. Luca Hänni (25) und Moritz Hans tanzten zum "La La Land"-Soundtrack. Zur großen Überraschung wirkte die Jurorin mit Ehemann Evgenij Voznyuk bei diesem Auftritt mit. "Ich hab es sehr schön gefunden", resümierte Jorge die Ausführung der schwierigen Choreografie. Dabei betonte sowohl der 52-Jährige als auch Joachim, dass Luca deutlich besser gewesen sei. Letztendlich ergatterte Team Llambi 16 Punkte, Team Gonzalez 15 Punkte und Team Mabuse 17 Punkte.

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance", 2010

Getty Images Jorge Gonzalez während der elften Staffel von "Let's Dance"

Getty Images Motsi Mabuse in Köln, 2019



