Steht Serkan Yavuz (27) noch immer an der Spitze der Big Brother-Beliebtheitsskala? Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat zog zwar als Nachzügler in den TV-Container ein, doch die Zuschauer hatte er im Nu um den Finger gewickelt. Bei den Promiflash-Lesern lag er in den vergangenen Wochen im Ranking immer ganz vorne. Aber kann er seine Poleposition halten oder macht ihm jemand den Posten als Fan-Liebling streitig?

Die zehnte Woche in der Fernseh-WG stand mal wieder ganz im Zeichen des Flirtens – aber mit ganz neuen Konstellationen. Dieses Mal funkte es nicht zwischen Rebecca Zöller und Philipp Kalisch, sondern Gina Beckmann stand im Fokus der männlichen Aufmerksamkeit. Gleich zwei ihrer Mitbewohner bekundeten Interesse: Tim und Cedric. Letzterer durfte sogar das Bett mit der hübschen Kellnerin teilen. Leider ist der Polizist auch auf die Sympathien der Zuschauer angewiesen, denn er steht auf der Abschussliste – genau wie Denny Heidrich, der ebenfalls in die Flirt-Offensive ging. Vanessa und er kamen sich in den vergangenen Tagen immer näher und machten keinen Hehl daraus, wie gut sie sich verstehen.

Rebecca und Michelle machten hingegen mit Figurfrust auf sich aufmerksam und wurden beide nicht müde zu betonen, wie unwohl sie sich in ihrem Körper fühlen. Ob das bei den Fans gut ankam? Und zu guter Letzt wären da noch Pat Müller und Serkan, die auch in dieser Woche immer ein offenes Ohr für ihre Mitstreiter hatten und guten Laune versprühten. Das ist bestimmt auch den Zuschauern aufgefallen. Wer ist euer "Big Brother"-Favorit? Stimmt ab!

Sat.1 Cedric und Gina bei "Big Brother"

Sat.1 "Big Brother"-Kandidaten Vanessa und Denny im Blockhaus

Sat.1 Rebecca und Pat im "Big Brother"-Blockhaus

Wer ist euer Favorit bei "Promi Big Brother"? Serkan Pat Philipp Cedric Tim Denny Vanessa Michelle Rebecca Gina Abstimmen Ergebnis anzeigen



