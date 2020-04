Eigentlich hatten sie etwas Großes geplant – doch das fällt nun ins Wasser! Bereits vor wenigen Monaten gaben sich Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) im Urlaub auf den Malediven still und heimlich das Jawort. Nur engste Freunde und Familie waren eingeladen, um diesen besonderen Tag mit dem Paar zu feiern. Eine große Hochzeitssause sollte tatsächlich jetzt im Sommer nachgeholt werden – aber die Feier musste nun gecancelt werden.

Auf dem Parookaville-Festival hatten Oli und seine Liebste ihr allererstes richtiges Date – und genau dort sollte in wenigen Wochen die zweite Party steigen. "Wir wollten auf Parookaville heiraten, also noch mal die Zeremonie in der Nähe in einem Schloss und dann mit unseren Partygästen oder Hochzeitsgästen rüber zum Parookaville", verrät Amira jetzt im Podcast Die Pochers. Alles sei schon geplant gewesen, doch wegen der aktuellen Situation wurde sowohl das Festival als auch die Hochzeit vorerst abgesagt.

Als sich der Comedian und seine Frau im Herbst das Jawort gaben, war Amira hochschwanger – zumindest bei der zweiten Hochzeit wollte sie deshalb ausgiebig feiern. "Dann verschieben wir das jetzt einfach um ein Jahr und dann hoffe ich mal, dass ich dann nicht schon wieder schwanger bin", erzählt sie weiter.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Splash News Amira Aly und Oliver Pocher, November 2018

Chris Emil Janßen / ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019

