Jimmy Fallon (45) musste seinen Heiratsantrag zwei Mal planen. Seit 2007 ist der "The Tonight Show"- Moderator mit seiner Frau Nancy Juvonen (52) verheiratet. Vor zwei Jahren schon offenbarte er, dass er nah am Wasser gebaut war, als er ihr damals die Frage aller Fragen gestellt hatte. Jetzt verrieten die beiden, dass das bei Jimmys zweitem Antrag passierte, denn der erste Versuch war in die Hose gegangen.

In einer Episode der Tonight Show, die Jimmy momentan von zu Hause aus filmt, sprachen die beiden nun über den besonderen Moment. Eigentlich hatte der heute 45-Jährige seine Frau überraschen wollen, doch diese hatte ihn spontan in ein Restaurant ausgeführt. Danach hatte sie gleich nach Hause gewollt und damit unbewusst Jimmys romantische Pläne ruiniert. Vier Monate hatte es gedauert, bis er sich wieder getraut hatte. "Ich weiß, ich bin da sehr speziell, aber ich musste den richtigen Ort finden", verriet er.

Beim zweiten Versuch war dann aber alles wie von Jimmy erhofft gelaufen. Er hatte Nancy den Antrag bei Sonnenuntergang am Lake Winnipesaukee gemacht. "Sobald ich den Ring heraus holte, fing ich an zu weinen", gestand er. Als sie "Ja" gesagt hatte, hätte dann die ganze Familie im Haus gestanden und für die beiden applaudiert.

Getty Images Jimmy Fallon und Nancy Juvonen beim Emmy Award

Jamie McCarthy/Getty Images Jimmy Fallon 2013 in "Late Night with Jimmy Fallon"

Getty Images Nancy Juvonen und Jimmy Fallon bei der Time 100 Gala



