Na, damit haben viele Royal-Fans wohl nicht gerechnet! Seitdem Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) seit dem ersten April nicht mehr Repräsentanten des britischen Königshauses sind, ist es ziemlich ruhig um die beiden geworden. Ihr neues Leben in Los Angeles wollen die beiden offensichtlich erst einmal für sich genießen. Doch allzu lange müssen Supporter nicht mehr auf ein offizielles Lebenszeichen der zwei warten: Meghan und Harry geben am Montag ihr allererstes TV-Interview in den USA seit dem Megxit!

Diese überraschende Neuigkeit verkündete jetzt Hello!. Demnach werden die Sussexes am Montagmorgen bei "Good Morning America" einen Auftritt gemeinsam mit Söhnchen Archie Harrison haben. Zusammen mit Talkmasterin Gayle King (65) soll die ehemalige Schauspielerin über ihr neustes Disney-Projekt, der Dokumentation "Elephant", plaudern. In einem Clip auf Instagram heißt es: " Bei 'Good Morning America' am Montag, wird Meghan Markle (38) einen ersten Blick in die Disney-Doku für euch geben."

Bereits vor wenigen Tagen wurden Meghan und Harry zusammen in L.A. gesichtet. Am vergangenen Mittwoch hat das Herzogspaar ehrenamtlich Essen an Menschen mit gesundheitlichen Problemen verteilt und war undercover mit Cappys getarnt unterwegs. Dabei wurde das Duo von mehreren Überwachungskameras gefilmt, wie TMZ berichtet.

MEGA636768_005 Herzogin Meghan, London am 26. März 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im November 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Commonwealth Day 2020



