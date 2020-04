Es ist kaum zu glauben: Suri Cruise, die Tochter der Hollywood-Stars Katie Holmes (41) und Tom Cruise (57), wird heute schon 14 Jahre alt! Wie gelegentliche Paparazzi-Aufnahmen zeigen, ist der Promi-Spross schon richtig groß geworden – und hat sich doch tatsächlich schon zu einer echten Teenagerin entwickelt. Mama Katie ist natürlich mächtig stolz auf ihre Tochter und gratuliert ihr jetzt mit einer süßen Botschaft zum Geburtstag!

"Happy Birthday, mein Liebling", schreibt die Schauspielerin auf Instagram. "Ich bin so gesegnet, deine Mutter zu sein. Möge dieses Jahr für dich unglaublich werden." Dazu postete Katie einen Schnappschuss einer offenbar selbst gebastelten Geburtstagsdekoration: eine Art Girlande, die inklusive einiger Blumen an einem Stock befestigt wurde. Sicherlich hat die Mama hier selbst Hand angelegt. In den vergangenen Wochen präsentierte sie schon viele weitere Bastelprojekte im Netz.

Suri und Katie haben eine sehr enge Bindung. Das betonte die 41-Jährige vergangenes Jahr im Interview mit Elle: "Ich war froh, in meinen Zwanzigern Mutter zu werden." Irgendwie hätten ihr Alter und das ihrer Tochter sich immer perfekt ergänzt. "Wir sind auf gewisse Weise zusammen groß geworden."

