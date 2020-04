Im Training von Kathrin Menzinger (31) gibt es eben keine Verschnaufpause! Wegen der Osterfeiertage pausierte Let's Dance – in der vergangenen Woche lief keine Show. Für die prominenten Kandidaten und ihre Coaches bedeutete das: Endlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen und den einen oder anderen freien Tag in vollen Zügen genießen. Bei Tijan Njie (28) sah das allerdings etwas anders aus – denn er bekam von seiner Trainerin tatsächlich Hausaufgaben aufs Auge gedrückt!

Wie der Alles was zählt-Star im Podcast zur Show erzählt, habe das Tanzpaar insgesamt vier Tage Zeit gehabt, um sich gemeinsam auf die gestrige Performance vorzubereiten. "Die ersten zwei Trainingstage waren in der ersten Woche, die anderen beiden in dieser Woche. Es war halt komisch, aber Kathrin und ich haben jeden Tag geschrieben und über die Schritte gesprochen", gibt der Schauspieler preis. Im Vorfeld habe Kathrin ihm sogar einen Zettel fertiggemacht, damit er auch in den "Osterferien" am Ball bleiben konnte.

Trotz des vollen Einsatzes konnten die zwei in der Sendung am Freitag allerdings nicht ganz überzeugen. Von der Jury gab es für den Slowfox überraschend viel Kritik. Am Ende landeten sie mit 18 Jurypunkten sogar auf dem vorletzten Platz im Gesamtranking.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance"



